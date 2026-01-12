Domande di rimborso per l' alluvione nuova modalità di prenotazione per lo sportello di assistenza

Sono disponibili i nuovi sportelli online dedicati alle pratiche di rimborso per le persone colpite dalle alluvioni del 2023 e del 2024. Questa nuova modalità di prenotazione semplifica il processo di assistenza, permettendo agli utenti di accedere facilmente ai servizi di supporto e presentare le proprie richieste in modo rapido e sicuro. Per maggiori informazioni, consultare il sito ufficiale e prenotare l’appuntamento online.

Sono attivi i nuovi sportelli online dedicati a chi è stato colpito dalle alluvioni del 2023 e del 2024. Lo strumento è finalizzato a facilitare l'accesso ai servizi di assistenza e di supporto previsti. Per quanto riguarda Ravenna, lo sportello sarà attivo il secondo martedì di ogni mese dalle 9. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Alluvione, apre lo sportello di assistenza per le domande di rimborso per cittadini e imprese

Leggi anche: Alluvione, il 9 dicembre attivo lo sportello di assistenza per le domande di rimborso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rimborsi alluvione ancora è lunga | Segnaleremo alla commissione; Danni irreparabili dopo l' alluvione la palestra sarà demolita e ricostruita | investimento da 500mila euro.

Alluvione: nuova modalità di prenotazione per lo sportello di assistenza della struttura commissariale - Sono attivi i nuovi sportelli online dedicati a chi è stato colpito dalle alluvioni del 2023 e del 2024. ravennawebtv.it