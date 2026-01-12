Dl armi, maggioranza alla prova. Rispunta la suggestione gialloverde.

La discussione sul decreto armi all’Ucraina mette alla prova la stabilità della maggioranza di governo. La Lega, dopo aver ottenuto garanzie sugli aiuti civili, insiste sui propri posizionamenti, riaccendendo la discussione e alimentando tensioni interne. La questione evidenzia le divergenze e le difficoltà di un fronte politico che cerca di mantenere unità di fronte a decisioni di rilievo internazionale.

Roma, 12 gennaio 2026 – Non c’è pace dentro la maggioranza sul decreto armi all’Ucraina con la Lega che, ottenuta in Consiglio dei ministri la sottolineatura sugli aiuti civili, ha voglia di far pesare ancora i propri distinguo. Anche se, a sentire Fratelli d’Italia, il disegno di legge, licenziato dall’ultimo Consiglio dei ministri del 2025 (ma Salvini era assente per motivi personali), non avrà vita difficile in Parlamento e chi ha espresso perplessità garantirà comunque i suoi voti. Non appena rientrata da qualche giorno di pausa Meloni si è comunque preoccupata di ristabilire la linea della maggioranza, confrontandosi in video call con i due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

