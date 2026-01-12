Diverse caldaie guaste o in blocco la mappa delle scuole rimaste al freddo

Lunedì 12 gennaio, i tecnici della Provincia di Modena hanno condotto una mappatura delle condizioni degli impianti di riscaldamento nelle scuole superiori della zona. L’analisi ha evidenziato diverse caldaie guaste o in blocco, lasciando alcune strutture al freddo. Questo intervento si inserisce nel quadro delle verifiche già avviate nei giorni precedenti, con l’obiettivo di individuare le criticità e pianificare interventi di riparazione efficaci.

Caldaie, nuova misura shock: milioni di famiglie italiane coinvolte. Cosa cambia Chi è interessato E quali alternative si aprono Tutte le info qui: https://www.pianetadesign.it/normative/caldaie-la-misura-che-sconvolge-milioni-di-famiglie-italiane.php #Cal - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.