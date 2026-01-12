Diverse caldaie guaste o in blocco la mappa delle scuole rimaste al freddo
Lunedì 12 gennaio, i tecnici della Provincia di Modena hanno condotto una mappatura delle condizioni degli impianti di riscaldamento nelle scuole superiori della zona. L’analisi ha evidenziato diverse caldaie guaste o in blocco, lasciando alcune strutture al freddo. Questo intervento si inserisce nel quadro delle verifiche già avviate nei giorni precedenti, con l’obiettivo di individuare le criticità e pianificare interventi di riparazione efficaci.
Nella giornata lunedì 12 gennaio i tecnici della Provincia di Modena hanno effettuato una mappatura della situazione degli impianti di riscaldamento delle scuola superiori modenesi, evidenziando le criticità sulle quali occorre intervenire, oltre a quelle dei giorni scorsi.In particolare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
