Distrugge la vetrina di un magazzino per rubare una bici elettrica arrestato giovane
Un giovane è stato arrestato dopo aver danneggiato la vetrina di un magazzino per rubare una bicicletta elettrica. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il furto e consentito l’arresto dell’autore. L’episodio si è verificato in un’area cittadina, dove il tentativo di furto è stato prontamente sventato.
Avrebbe distrutto la vetrina di un magazzino per rubare una bici elettrica custodita all'interno del locale e visibile anche dalla strada. Per questo un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia.L'episodio è avvenuto nella serata di domenica 11 gennaio in piazza Santa Caterina. Ad avvertire. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
