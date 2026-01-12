Distrugge la vetrina di un magazzino per rubare una bici elettrica arrestato giovane

Un giovane è stato arrestato dopo aver danneggiato la vetrina di un magazzino per rubare una bicicletta elettrica. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il furto e consentito l’arresto dell’autore. L’episodio si è verificato in un’area cittadina, dove il tentativo di furto è stato prontamente sventato.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.