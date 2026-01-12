Disoccupati bloccano le strade | Comune non rispetta i tempi
Oggi, 12 gennaio, avrebbe dovuto iniziare il percorso di formazione e inserimento lavorativo per 42 disoccupati di lunga data. Tuttavia, alcune persone hanno bloccato le strade per protestare, sostenendo che il Comune non abbia rispettato i tempi previsti. La protesta evidenzia le difficoltà nel rispetto delle scadenze e la necessità di un dialogo tra le parti per trovare soluzioni adeguate.
Sarebbe dovuto cominciare oggi, 12 gennaio, il percorso di formazione e inserimento al lavoro per 42 disoccupati storici. È quello che sostengono il Movimento 7 Novembre e il Cantiere 167 di Scampia. Il mancato rispetto degli accordi presi con le istituzioni ha portato centinaia di persone in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Dehors: stop in 60 strade, per chi non rispetta le norme multe fino a 500 euro
Leggi anche: Gli agricoltori bloccano le strade di Bruxelles per protestare contro l'accordo Ue-Mercosur
APRI il link per altre INFO e per candidarti: https://buff.ly/sHuvmC9 Operatore di Patronato e CAF (Corso Gratuito, online, riservato a disoccupati, inoccupati e lavoratori in somministrazione), edizione del 12 gennaio 2026 Ancora più info Scrivi a monitora - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.