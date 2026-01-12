Disoccupati bloccano le strade | Comune non rispetta i tempi

Oggi, 12 gennaio, avrebbe dovuto iniziare il percorso di formazione e inserimento lavorativo per 42 disoccupati di lunga data. Tuttavia, alcune persone hanno bloccato le strade per protestare, sostenendo che il Comune non abbia rispettato i tempi previsti. La protesta evidenzia le difficoltà nel rispetto delle scadenze e la necessità di un dialogo tra le parti per trovare soluzioni adeguate.

