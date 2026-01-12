Diserbo straordinario e barriere contro i rifiuti | il Comune di Giarre rafforza la manutenzione dei torrenti

Il Comune di Giarre intensifica le attività di diserbo straordinario e installa barriere per limitare l'abbandono di rifiuti. Queste misure mirano a prevenire il rischio idrogeologico e a mantenere un ambiente più pulito e sicuro, rafforzando la tutela del territorio e promuovendo una gestione più responsabile dei rifiuti. Un intervento che sottolinea l'impegno dell'amministrazione per la tutela ambientale e la sicurezza della comunità.

Prevenzione del rischio idrogeologico e lotta serrata all'abbandono selvaggio di rifiuti: sono questi i due pilastri dell'azione ambientale attualmente in corso sul territorio giarrese. L'Amministrazione comunale ha infatti attivato un doppio binario di interventi mirati a garantire la sicurezza.

