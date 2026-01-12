Disastro ambientale e uccelli ricoperti di olio nel Mar Nero | l'altra tragedia della guerra in Ucraina

Recenti bombardamenti russi a Odessa hanno provocato una fuoriuscita di olio vegetale nel Mar Nero, con conseguenze ambientali significative. Centinaia di uccelli acquatici, tra cui folaghe e svassi, sono stati trovati ricoperti di olio, evidenziando un impatto grave sulla fauna marina. Questa tragedia si inserisce nel contesto più ampio delle conseguenze ambientali della guerra in Ucraina.

