Disastro ambientale e uccelli ricoperti di olio nel Mar Nero | l'altra tragedia della guerra in Ucraina
Recenti bombardamenti russi a Odessa hanno provocato una fuoriuscita di olio vegetale nel Mar Nero, con conseguenze ambientali significative. Centinaia di uccelli acquatici, tra cui folaghe e svassi, sono stati trovati ricoperti di olio, evidenziando un impatto grave sulla fauna marina. Questa tragedia si inserisce nel contesto più ampio delle conseguenze ambientali della guerra in Ucraina.
I bombardamenti russi a Odessa hanno causato una maxi fuoriuscita di olio vegetale nel Mar Nero, uccidendo centinaia di uccelli acquatici come folaghe e svassi e altri animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
