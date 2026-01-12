Disabilità | la nuova parola per dirlo Cosa cambierà dal 1 gennaio 2027

A partire dal 1° gennaio 2027, la terminologia legata alla disabilità cambierà ufficialmente. La nuova definizione mira a promuovere un linguaggio più rispettoso e inclusivo, riflettendo meglio le persone e le loro condizioni. Questo aggiornamento influenzerà modalità di comunicazione, documentazione e sensibilizzazione, contribuendo a rimuovere stereotipi e a favorire un clima di maggiore rispetto e pari dignità per tutti.

