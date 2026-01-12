Disabilità | la nuova parola per dirlo Cosa cambierà dal 1 gennaio 2027
A partire dal 1° gennaio 2027, la terminologia legata alla disabilità cambierà ufficialmente. La nuova definizione mira a promuovere un linguaggio più rispettoso e inclusivo, riflettendo meglio le persone e le loro condizioni. Questo aggiornamento influenzerà modalità di comunicazione, documentazione e sensibilizzazione, contribuendo a rimuovere stereotipi e a favorire un clima di maggiore rispetto e pari dignità per tutti.
Se, camminando per strada, ci capitasse di incontrare qualcuno che non vede, non sente, non cammina o non parla, come definiremmo la sua condizione? Magari, se ce lo chiedesse l’interessato, è molto probabile che gli risponderemmo, con un pizzico d’imbarazzo, «lei è diversamente abile”. mentre è altrettanto probabile che, parlandone con la persona accanto a noi, diremmo senza farci sentire, «è un handicappato», o, se vogliamo darci un tono, «un portatore di handicap». E, legge alla mano, avremmo ragione, oggi. Perché questa definizione è quella che attualmente è corretta secondo la legge vigente. 🔗 Leggi su Open.online
