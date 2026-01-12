Diretta gol Serie A LIVE | tris del Genoa contro il Cagliari finisce 3-0

Segui la diretta gol della Serie A 2024/2025, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, cronaca e sintesi delle partite della 20ª giornata. Tra le sfide in corso, il Genoa ha ottenuto un importante successo contro il Cagliari con un risultato di 3-0. Restate aggiornati per tutte le novità e approfondimenti sulle gare di Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025.

