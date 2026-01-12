Segui la diretta della 20esima giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale. McKennie apre le marcature e porta la Juventus sul 5-0 contro Cremonese. In questa pagina troverai risultati, sintesi, tabellini e cronaca live delle partite in corso, tra cui Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino, per la stagione 2024/2025.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE DI JUVENTUS CREMONESE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: McKennie fa 5-0 in Juventus Cremonese

Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Inter-Napoli 2-2, gol di Dimarco, Calhanoglu e doppietta McTominay. Nerazzurri restano primi; Kean entra e salva la Fiorentina e Vanoli al 92': Cremonese ko e 3 punti d'oro ai viola; Serie C, Ternana-Livorno 2-1: illusione Biondi, al Liberati arriva il primo ko per Venturato.

Juventus-Cremonese 4-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Bremer, David, Yildiz e McKennie - Cremonese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it