Meta Platforms ha comunicato la nomina di Dina Powell McCormick a presidente e vice chairman. Questa scelta riflette l’intenzione dell’azienda di rafforzare la leadership e continuare a sviluppare le proprie strategie di crescita. Powell McCormick porta con sé un’esperienza consolidata in ambito aziendale e strategico, che potrà contribuire al percorso di innovazione e sviluppo di Meta.

Meta Platforms ha annunciato la nomina di Dina Powell McCormick nel ruolo di presidente e vice chairman. La decisione arriva a poche settimane dalle dimissioni dal consiglio di amministrazione del colosso di Menlo Park: Powell McCormick rientra in Meta con un ruolo operativo di primo piano, portando oltre 25 anni di esperienza maturata ai vertici della finanza mondiale e della politica estera Usa, anche sotto Trump. «Un’ottima scelta da parte di Mark Z!!!», ha scritto il presidente americano sui social, riferendosi all’amministratore delegato Mark Zuckerberg: «È una persona fantastica e di grande talento, che ha servito l’amministrazione Trump con forza e distinzione!». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dina Powell McCormick è la nuova presidente di Meta

Leggi anche: Jerome Powell, Dipartimento di Giustizia Usa apre indagine contro il presidente della Fed

Leggi anche: Trump mette sotto inchiesta Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Meta: la nuova presidente è Powell McCormick, ex consigliera di Trump - Meta ha nominato Dina Powell McCormick presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione, affidando a ... msn.com