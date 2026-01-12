Dimarco Inter gol contro il Napoli e primato in una speciale classifica! Superati Dumfries e Theo

Da internews24.com 12 gen 2026

Marco Dimarco ha segnato contro il Napoli, consolidando il suo ruolo nella squadra e raggiungendo un primato in una classifica particolare. Con questo gol, ha superato Dumfries e Theo Hernández in una graduatoria che evidenzia le sue prestazioni in questa stagione. Un risultato che sottolinea il suo contributo e la crescita all’interno della rosa dell’Inter.

Inter News 24 . Segui le ultime sui nerazzurri. Il pareggio spettacolare contro il Napoli ha lasciato in dote ai  nerazzurri  una certezza incrollabile:  Federico Dimarco, l’esterno sinistro milanese dotato di un cross vellutato e un tiro fulminante, è ormai un fattore determinante per le sorti della squadra. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, il numero 32 della  Beneamata  ha stabilito un primato straordinario che lo proietta nell’élite del calcio europeo. Un record da urlo: Dimarco supera Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Internews24.com

