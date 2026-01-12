Dimarco Inter gol contro il Napoli e primato in una speciale classifica! Superati Dumfries e Theo

Marco Dimarco ha segnato contro il Napoli, consolidando il suo ruolo nella squadra e raggiungendo un primato in una classifica particolare. Con questo gol, ha superato Dumfries e Theo Hernández in una graduatoria che evidenzia le sue prestazioni in questa stagione. Un risultato che sottolinea il suo contributo e la crescita all’interno della rosa dell’Inter.

Inter News 24 . Segui le ultime sui nerazzurri. Il pareggio spettacolare contro il Napoli ha lasciato in dote ai nerazzurri una certezza incrollabile: Federico Dimarco, l'esterno sinistro milanese dotato di un cross vellutato e un tiro fulminante, è ormai un fattore determinante per le sorti della squadra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 32 della Beneamata ha stabilito un primato straordinario che lo proietta nell'élite del calcio europeo. Un record da urlo: Dimarco supera Theo Hernandez.

Inter, che numeri per Dimarco: sorpassati Theo Hernandez e Dumfries. Primatista in gol - L'esterno dell'Inter è andato ancora segno nella sfida di ieri contro il Napoli stabilendo il record di gol dal 2021/22 ... msn.com

Dato clamoroso: l'Inter non batte Milan, Napoli e Juve da 14 partite consecutive - Napoli è stata una partita accesa e ricca di colpi di scena con i gol di Dimarco, Calhanoglu e la doppietta di McTominay a tenere apertissima la lotta Scudetto. milannews.it

Dimarco Calhanoglu da bordocampo #InterNapoli #SerieAEnilive #DAZN x.com

Federico Dimarco stagione dopo stagione con l’Inter: 2021/22 2 goal 5 assist 2022/23 6 goal 10 assist 2023/24 6 goal 8 assist 2024/25 4 goal 11 assist 2025/26* 4 goal 5 assist - facebook.com facebook

