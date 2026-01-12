diletta fosso pubblica il nuovo singolo pluripremiato belli e

Diletta Fosso presenta il suo nuovo singolo “Belli/e”, uscito il 9 gennaio 2026 per l’etichetta Giotto e prodotto da Marco Barusso. Il brano, già pluripremiato, si inserisce nel percorso artistico della cantautrice, offrendo un’interpretazione autentica e sincera. Un’ulteriore tappa nel suo percorso musicale, che conferma la sua presenza nel panorama contemporaneo.

Diletta Fosso E’ disponibile dal 9 gennaio 2026 Bellie il nuovo brano di Diletta Fosso uscito per l’etichetta Giotto e prodotto da Marco Barusso. Diletta è una giovane violoncellista e cantautrice di Pavia che fonde in modo originale la formazione classica con la passione per la musica pop e cantautorale. Il suo nuovo brano si è classificato al secondo posto al concorso NYCanta all’Oceana Theater di Brooklyn ed è stato premiato con una menzione d’onore al Lunezia. Bellie è una canzone sul tema dell’apparenza sui social: «Scrolli, metti like, scrolli ancora ed è tutto perfetto – spiega Diletta Fosso – gloss, blush, outfit da copertina. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

