Le proteste in Iran, attive da due settimane, coinvolgono numerose persone che chiedono riforme politiche e sociali. La repressione del regime di Khamenei si è intensificata, con le ong che stimano oltre 500 morti tra i manifestanti. La situazione resta tesa, mentre il governo iraniano cerca di contenere il movimento di protesta e le richieste di cambiamento.

Davanti alle proteste che da due settimane stanno sconvolgendo l’Iran, con decine di migliaia di persone che chiedono la fine del regime degli ayatollah, è sempre più dura la repressione da parte del governo di Teheran. Secondo quanto racconta Hrana, l’organizzazione per i diritti umani con base negli Stati Uniti, sarebbero oltre 500 le persone che hanno perso la vita nel corso degli scontri con le forze dell’ordine. Stanto al bilancio shock hanno già perso la vita almeno 490 manifestanti e 48 agenti delle forze di sicurezza, mentre gli arresti sarebbero non meno di 10.600. Al momento le autorità di Teheran non hanno fornito dati ufficiali e le cifre non sono state verificate in modo indipendente, per questo si teme che i numeri siano fortemente sottostimati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dilagano le proteste in Iran. Secondo le ong la repressione da parte del regime di Khameni ha già causato oltre 500 morti

Leggi anche: Iran, le ong accusano il regime: 27 morti e oltre 1.500 arresti in dieci giorni di proteste

Leggi anche: Iran, ong: “Oltre 500 morti nelle proteste”. Trump: “Teheran vuole negoziare, si sta organizzando un incontro”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

In Iran dilagano le proteste, il regime minaccia: 'Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte'; Procuratore Iran: 'Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte'; Dilagano le proteste in Iran; Iran, proteste nella seconda settimana: Trump minaccia l'intervento.

Dilagano le proteste in Iran. Secondo le ong la repressione da parte del regime di Khameni ha già causato oltre 500 morti - Cresce la pressione sul regime degli Ayatollah e Trump valuta un blitz Davanti alle proteste che da due settimane stanno sconvolgendo ... lanotiziagiornale.it