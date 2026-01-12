Difficoltà di udito e vista nei bambini | al Burlo lo screening diventa digitale
Al Burlo il screening per le difficoltà di udito e vista nei bambini si rinnova con strumenti digitali e innovativi. Il progetto mira a individuare precocemente eventuali problemi, spesso difficili da rilevare, grazie a metodologie smart e accurate. Un approccio moderno che favorisce diagnosi tempestive e interventi mirati, contribuendo alla tutela del benessere dei più piccoli.
Difficoltà di udito e vista nei bambini che a volte sono di difficile diagnosi perché poco percepibili, un problema a cui il nuovo progetto del Burlo intende porre rimedio con una diagnosi precoce digitale e smart. Si tratta del progetto iNewsense Fvg (innovativeNEWborn SENsory ScrEening FVG). 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Al via “Ascoltami”, il progetto di screening dell’udito gratuito promosso dalla Città di Benevento
Leggi anche: Lo screening neonatale per la Sma entra nei Lea: “La diagnosi precoce può cambiare il destino di tanti bambini. Ma i tempi siano brevi”
Quali sono i giochi che stimolano la vista dei bambini (oltre alla coordinazione occhio-mano e alla percezione spaziale) - Il gioco non è solo intrattenimento, è uno strumento fondamentale per fare esperienza del mondo durante la crescita. corriere.it
Hai difficoltà a seguire le conversazioni o alzi spesso il volume della TV Potrebbe essere il momento giusto per controllare il tuo udito. Il 16 gennaio, ti aspettiamo in farmacia per una mattinata dedicata al controllo gratuito dell’udito, in collaborazione con - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.