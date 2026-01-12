Difficoltà di udito e vista nei bambini | al Burlo lo screening diventa digitale

Al Burlo il screening per le difficoltà di udito e vista nei bambini si rinnova con strumenti digitali e innovativi. Il progetto mira a individuare precocemente eventuali problemi, spesso difficili da rilevare, grazie a metodologie smart e accurate. Un approccio moderno che favorisce diagnosi tempestive e interventi mirati, contribuendo alla tutela del benessere dei più piccoli.

