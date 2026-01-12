Diete vegetariane e sport | un connubio possibile?

Le diete vegetariane stanno diventando sempre più popolari, anche tra gli sportivi di diverse discipline. Questa scelta alimentare può influenzare le prestazioni e il benessere, richiedendo comunque attenzione alla corretta alimentazione. In questo contesto, analizzare come un regime vegetariano possa integrarsi con un’attività sportiva è fondamentale per garantire un equilibrio tra salute e performance.

Negli ultimi anni le diete vegetariane hanno registrato un interesse sempre maggiore, non solo nella popolazione generale, ma anche tra gli sportivi, sia amatori che agonisti. Alcuni atleti professionisti come Novak Djokovic e Lewis Hamilton hanno dichiarato di seguire un’alimentazione a base vegetale. Le motivazioni sono diverse: salute, etica, sostenibilità ambientale. Nonostante ciò, è ancora diffusa la convinzione che eliminare la carne significhi compromettere forza, massa muscolare e performance sportiva. Ma cosa dice davvero la scienza? Le diete vegetariane Le diete vegetariane sono regimi alimentari a base vegetale che escludono carne, pollame, selvaggina, pesce e i loro derivati, includendo invece una grande varietà di alimenti di origine vegetale come cereali, legumi, verdura, frutta, frutta secca e semi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

