Dieci minuti nella neve | il regalo di due infermiere a una paziente oncologica nei Paesi Bassi
Due infermiere nei Paesi Bassi hanno dedicato dieci minuti a una paziente oncologica, portandola fuori dal reparto per farle vivere un momento di serenità sotto la neve. Un gesto semplice ma significativo, che evidenzia l’importanza dell’attenzione umana nel percorso di cura e il valore delle piccole attenzioni nel sostegno ai pazienti.
Due infermiere accompagnano una paziente oncologica fuori dal reparto per farle vivere dieci minuti sotto la neve, trasformando una pausa in un gesto di cura e umanità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Rob Jetten vuole costruire dieci nuove città nei Paesi Bassi
Leggi anche: L’estetica oncologica, una risorsa fondamentale nella cura del paziente
Strade ghiacciate a Roma, Laurentina e Polense in tilt. Gli automobilisti: 45 minuti per fare 10 metri.
Dieci minuti nella neve: il regalo di due infermiere a una paziente oncologica nei Paesi Bassi - Due infermiere accompagnano una paziente oncologica fuori dal reparto per farle vivere dieci minuti sotto la neve, trasformando una pausa in un gesto di cura e umanità. youmedia.fanpage.it
Via Standiana n°58 rotonda di Mirabilandia Ravenna a dieci minuti da Milano Marittima - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.