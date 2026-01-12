Dieci minuti nella neve | il regalo di due infermiere a una paziente oncologica nei Paesi Bassi

Due infermiere nei Paesi Bassi hanno dedicato dieci minuti a una paziente oncologica, portandola fuori dal reparto per farle vivere un momento di serenità sotto la neve. Un gesto semplice ma significativo, che evidenzia l’importanza dell’attenzione umana nel percorso di cura e il valore delle piccole attenzioni nel sostegno ai pazienti.

Due infermiere accompagnano una paziente oncologica fuori dal reparto per farle vivere dieci minuti sotto la neve, trasformando una pausa in un gesto di cura e umanità. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

