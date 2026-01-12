Dieci anni senza il generale Ferrara fondatore di Fidelitas Il figlio Luigi | Nato per fare l’investigatore Cercare la giustizia la sua missione

A dieci anni dalla scomparsa del generale Ferrara, fondatore di Fidelitas, si ricorda la sua figura e il suo impegno. Luigi Ferrara, suo figlio, descrive il padre come un uomo nato per investigare, con la missione di cercare la giustizia. A Bergamo, il ricordo di Claudio Ferrara, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e figura di rilievo, suscita emozioni e riflessioni sulla sua vita e sulla sua eredità.

Bergamo. Per Luigi Ferrara ogniqualvolta che ricorda papà Claudio, un riferimento dell’Arma dei Carabinieri (nel 2009 fu anche nominato generale di brigata, ndr) e fondatore di Fidelitas, è sempre un misto di emozioni e malinconia. Il 1° settembre ricorrerà il decennale della morte, avvenuta all’età di 85 anni. Il vuoto lasciato dal generale Ferrara è profondo, come testimoniato dai racconti del figlio attraverso un’intervista rilasciata a Bergamonews. Il padre ha dedicato l’intera esistenza alla tutela e alla difesa dell’altro. Da qui proviene il forte senso di umanità tramandato a tutte le persone che lo hanno circondato nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

