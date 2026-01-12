Dialogo attraverso il tempo | il legame tra il MANN di Napoli e la Cina

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), tra i più prestigiosi a livello internazionale, ha avviato nel 2018 una collaborazione con la Cina. Questa collaborazione si traduce in esposizioni e iniziative che promuovono lo scambio culturale tra le due realtà, rafforzando il dialogo attraverso il patrimonio archeologico. Le mostre, come Sanxingdui e Pompei, testimoniano l'importanza di questa cooperazione nel condividere e valorizzare le testimonianze storiche di diverse civiltà.

Si tratta di uno dei musei di archeologia più importanti al mondo, e sicuramente è uno dei più belli: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) collabora con la Cina dal 2018, presentando importanti mostre come Sanxingdui: Il mondo dell'uomo e di Dio e Pompei: Momenti ed Eternità, che.

