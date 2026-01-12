Diabete e buoni propositi perché le soluzioni drastiche vanno evitate

A gennaio, molti si impegnano in nuovi propositi, ma per chi vive con il diabete è importante adottare strategie equilibrate. Soluzioni drastiche possono risultare controproducenti e poco sostenibili nel tempo. È preferibile, quindi, puntare su cambiamenti graduali e ben pianificati, supportati da professionisti, per migliorare la gestione della condizione in modo efficace e duraturo.

Gennaio è da sempre il mese dei buoni propositi, ma chi convive col diabete dovrebbe evitare soluzioni drastiche, optando invece per cambiamenti ragionevoli e graduali. La raccomandazione arriva dalla Società italiana di diabetologia: "Le diete lampo, i digiuni improvvisati e i programmi 'tutto o niente' non sono solo difficili da seguire, ma possono risultare controproducenti, se non pericolosi, per il controllo della glicemia", avverte Raffaella Buzzetti, presidente della Società italiana di diabetologia. Evitare stravolgimenti. Il corpo infatti non ha bisogno di punizioni, ma di ritrovare il suo naturale equilibrio dopo le feste.

