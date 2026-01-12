Di Lorenzo sulle proteste di Conte | Non ho sentito le sue proteste ma son cose che succedono in campo

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato le proteste di Conte durante la conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Inter. Sottolineando che non ha ascoltato le sue proteste, Di Lorenzo ha osservato che situazioni di questo tipo sono comuni nel calcio. La sua dichiarazione riflette un atteggiamento di neutralità e attenzione agli aspetti pratici, senza entrare nel merito delle polemiche.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Inter La conferenza Di Lorenzo. «Siamo sicuramente contenti perché abbiamo fatto una partita tosta e solida, accettando i duelli. La squadra ha fatto un’ottima partita. La squadra è andata sotto due volte ma è rimasta concentrata sullo schema della partita, quindi siamo contenti per questo pareggio perché è arrivato dopo due volte in svantaggio contro una grande squadra e in un grande stadio. Abbiamo mostrato carattere e questo è sicuramente positivo». Sul rigore per l’Inter? «Non commento l’operato dell’arbitro, abbiamo subito un rigore nel nostro momento migliore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Di Lorenzo sulle proteste di Conte: «Non ho sentito le sue proteste, ma son cose che succedono in campo» Leggi anche: Bianchi: «Conte ha detto cose che non avrei mai espresso, ma evidentemente aveva le sue ragioni: resta un grande professionista» Leggi anche: Rigore su Gimenez, Allegri spegne le polemiche: “Cose che succedono e succederanno” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Conte non parla dopo Inter-Napoli: cosa è successo e tutte le reazioni live - L'allenatore azzurro, espulso per proteste a San Siro al 71', ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. corrieredellosport.it

Di Lorenzo: «Mai avuto dubbi che Conte restasse a Napoli» - «Ho letto e sentito di tutto ma non ho mai avuto dubbi che Antonio Conte restasse l'allenatore del Napoli». ilmattino.it

L'agente di Politano e Di Lorenzo: "Lite squadra-Conte una falsità. Si butterebbero nel fuoco per lui" - L'agente di Politano e Di Lorenzo, Mario Giuffredi, è intervenuto nel corso della trasmissione "A Pranzo con Chiariello" su radio CRC, allontanando le voci di rottura tra lo spogliatoio del Napoli e ... sportmediaset.mediaset.it

Continuano le proteste in strada. Le autorità sostengono di aver arrestato figure chiave della manifestazione e reagiscono agli attestati di sostegno che arrivano dal resto del mondo. Israele in stato di massima allerta - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.