Dopo le tensioni di San Siro, Giovanni Di Lorenzo interviene per rassicurare il Napoli, sottolineando la solidità della squadra e l’importanza di mantenere la concentrazione. Le parole del difensore aiutano a ristabilire un clima di calma, evidenziando l’impegno collettivo nel proseguire il cammino in campionato senza lasciarsi influenzare dagli episodi recenti. Un messaggio di stabilità e determinazione per il proseguimento della stagione.

"> La calma dopo la tempesta. A San Siro, nel dopo gara segnato dalla rabbia di Antonio Conte, è Giovanni Di Lorenzo a riportare equilibrio e lucidità. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il capitano del Napoli sceglie di non entrare nel merito degli episodi arbitrali e preferisce soffermarsi sulla prestazione della squadra, capace di restare compatta nonostante le difficoltà. «Abbiamo fatto una partita solida e siamo rimasti concentrati», spiega Di Lorenzo, parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. «Siamo contenti per questo pareggio perché è arrivato dopo due volte in cui siamo andati in svantaggio». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Di Lorenzo spegne le polemiche: «Napoli solido, restiamo in corsa»

Di Lorenzo sulle proteste di Conte | Non ho sentito le sue proteste ma son cose che succedono in campo.

