A Verona, il volontariato aziendale si configura come un'opportunità concreta per le aziende di contribuire allo sviluppo sociale. La città, nota per la sua storia e cultura, si distingue anche per iniziative che promuovono il coinvolgimento delle imprese nel supporto alla comunità. Un esempio di come il mondo del lavoro possa essere un motore di cambiamento positivo, favorendo relazioni solide e durature con il territorio.

Verona, città storica di incontri e cultura, si distingue per la sua capacità di innovare e sostenere la comunità locale.Qui nasce un percorso che interpreta il ruolo dell’impresa come motore di solidarietà e inclusione.La collaborazione tra aziende e associazioni trasforma, infatti, Verona in un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: “Detto fatto”: a Milano il volontariato aziendale è realtà

Leggi anche: “Detto fatto”: a Padova il volontariato aziendale è realtà

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“Detto fatto”: a Verona il volontariato aziendale è realtà.

Matteo Politano, dopo il pareggio con il Verona, ha commentato il diffuso problema della lunghezza dei check al VAR: «Ultimamente gli arbitri stanno facendo troppi errori, come ho detto aspettare troppi minuti spegne la partita. Bisogna lavorare per risolvere p - facebook.com facebook