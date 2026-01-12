Detto fatto | a Torino il volontariato aziendale è realtà
A Torino, il volontariato aziendale si sta consolidando come un'opportunità concreta di collaborazione tra imprese e comunità locali. Questo progetto mira a promuovere un impegno sociale sostenibile, rafforzando il legame tra aziende e territorio. In un contesto in continua evoluzione, l'iniziativa si propone di favorire uno sviluppo condiviso, contribuendo al benessere della collettività e alla crescita responsabile delle imprese.
Nel cuore di Torino, città di tradizione industriale e spinta innovativa, prende forma un progetto che ridefinisce il rapporto tra impresa e territorio.Torino diventa vero e proprio laboratorio di solidarietà collettiva grazie ad aziende e associazioni che collaborano per costruire nuove. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
