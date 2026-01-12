Dettagli sull’incidente aereo in cui è morto Yeison Jiménez | Un rumore l’atterraggio d’emergenza e l’esplosione

Si sono recentemente resi noti ulteriori dettagli sull’incidente aereo che ha causato la morte del cantante colombiano Yeison Jiménez. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo è precipitato poco dopo il decollo, con una successiva esplosione che ha coinvolto sei persone a bordo. L’incidente ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti per chiarire le cause e circostanze di questa tragedia.

Emergono dettagli sull'incidente aereo in cui ha perso la vita il cantante colombiano Yeison Jiménez: il velivolo è precipitato dopo il decollo, esplodendo e uccidendo sei persone. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

