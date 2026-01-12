Dettagli sull’incidente aereo in cui è morto Yeison Jiménez | Un rumore l’atterraggio d’emergenza e l’esplosione

Si sono recentemente resi noti ulteriori dettagli sull’incidente aereo che ha causato la morte del cantante colombiano Yeison Jiménez. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo è precipitato poco dopo il decollo, con una successiva esplosione che ha coinvolto sei persone a bordo. L’incidente ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti per chiarire le cause e circostanze di questa tragedia.

Grave incidente con ferito elitrasportato in codice rosso: traffico paralizzato a Fiumicino

Tra le oltre 192 vittime citate dalle Ong nelle proteste in Iran è stata identificata Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda allo Shariati College di Teheran. Lo riporta l’ong Iran Human Rights, riferendo di aver avuto dettagli sull’uccisione - facebook.com facebook

Buongiorno, un impulso di aria gelida raggiunge il Sud e il medio Adriatico con pioggia e neve a bassa quota. Più sole ed asciutto sul resto d'Italia. Clima freddo con ulteriore calo termico al Meridione. Ventoso. Tutti i dettagli sull'App di #3BMeteo #meteo #buo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.