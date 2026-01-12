Derby secondo pronostico | l’Arezzo supera il Pontedera

L’Arezzo si impone sul Pontedera con un risultato di 1-0, secondo le previsioni. La partita si è giocata allo stadio Venturi, con gli uomini di mister Venturi che hanno conquistato i tre punti grazie a un gol nel primo tempo. La formazione dell’Arezzo ha mostrato compattezza e determinazione, portando a casa una vittoria importante nel campionato in corso.

Arezzo – Pontedera 1-0 AREZZO: Venturi; De Col (17'Renzi), Coppolaro, Chiosa, Righetti; Ionita, Guccione, Chierico (90'Meli); Pattarello (71'Arena), Ravasio, Tavernelli (71'Djamanca). A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Gigli, Perrotta, Dezi. All.Bucchi. PONTEDERA: Biagini; Paolieri (83'Perretta), Piana, Pretato; Cerreti, Manfredonia (83'Bassanini), Caponi, Faggi (83'Yeboah), Migliardi (59'Ianesi); Scaccabarozzi (70'Wagner); Nabian. A disposizione: Vannucchi, Strada, Giacomelli, Gueye, Pietrelli, Beghetto, Mattimelli. All.Banchieri. ARBITRO: Tropiano di Bari RETI: 27'pt Renzi NOTE: Ammoniti Caponi, Faggi, Chiosa, Paolieri AREZZO – L'Arezzo continua a correre.

