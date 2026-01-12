Deportivo La Coruña-Atletico Madrid martedì 13 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria esterna con diversi gol al Riazor?

Il match tra Deportivo La Coruña e Atlético Madrid, in programma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00, si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre. Con formazioni ufficiali, quote e analisi dei pronostici, si valuta la possibilità di una vittoria esterna con più gol al Riazor. Nonostante le difficoltà stagionali, l’Atlético Madrid cerca di consolidare i propri obiettivi, mentre il Deportivo punta a un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

La stagione dell’Atletico Madrid non è negativa ma le possibilità di vincere titoli si sono già notevolmente ridotte: il ritardo in Liga è incolmabile, in Supercopa è arrivata l’amarezza del derby perso in semifinale, in Europa è difficile fare pensieri troppo ambiziosi, per cui l’unica vera possibilità di alzare un trofeo potrebbe essere la Copa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

