Denunciò Ciancimino e le infiltrazioni mafiose a Palazzo delle Aquile 38 anni fa l' omicidio del sindaco Insalaco

Questa è la storia di Palermo negli anni '80, segnate da infiltrazioni mafiose e dalla lotta per la legalità. Giuseppe Insalaco, sindaco democristiano, fu ucciso dopo soli 101 giorni in carica, in un contesto di tensioni e minacce. La vicenda si intreccia con le denunce di Ciancimino e le infiltrazioni mafiose a Palazzo delle Aquile, emblematiche delle sfide e delle ombre di quel periodo.

È una storia di ombre, in una Palermo infestata dalla mafia e infiltrata fin dentro Palazzo delle Aquile, quella del sindaco democristiano Giuseppe Insalaco, rimasto in carica per appena 101 giorni, dal 13 aprile al 13 luglio del 1984, ed eliminato in un agguato mafioso piuttosto strampalato - di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Bari: tentato omicidio con modalità mafiose nove anni fa, arresti Carabinieri Leggi anche: Rifiuti tessili: a Milano un progetto pilota contro le infiltrazioni mafiose La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Denunciò Ciancimino e le infiltrazioni mafiose a Palazzo delle Aquile, 38 anni fa l'omicidio del sindaco Insalaco - Cercò di bloccare il malaffare in Comune, che non esitò ad esporre anche in Commissione antimafia. palermotoday.it

Corona interrogato dopo la denuncia di Signorini, 'parlerò a ruota'. Caso revenge porn. Ex agente fotografico, 'sistema di favori sessuali' #ANSA - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.