Definisce l' avversario fomentatore d' odio dal sindaco solo maleducazione

I consiglieri de Il Bene Comune Pordenone contestano le recenti dichiarazioni del sindaco Alessandro Basso, ritenendole offensive e divisive. Secondo loro, il sindaco ha promosso un clima di maleducazione e intolleranza, fomentando l'odio tra i membri del consiglio comunale. La critica si concentra sulla percezione di un modo di comunicare che alimenta il contrasto anziché favorire un dialogo costruttivo, danneggiando il confronto democratico.

