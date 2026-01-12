Definisce l' avversario fomentatore d' odio dal sindaco solo maleducazione
I consiglieri de Il Bene Comune Pordenone contestano le recenti dichiarazioni del sindaco Alessandro Basso, ritenendole offensive e divisive. Secondo loro, il sindaco ha promosso un clima di maleducazione e intolleranza, fomentando l'odio tra i membri del consiglio comunale. La critica si concentra sulla percezione di un modo di comunicare che alimenta il contrasto anziché favorire un dialogo costruttivo, danneggiando il confronto democratico.
I consiglieri comunali de Il Bene Comune Pordenone criticano duramente le dichiarazioni del sindaco Alessandro Basso rilasciate il 30 dicembre, accusandolo di dividere il consiglio comunale tra "buoni" e "cattivi" e di aver denigrato l'opposizione.?Nell'intervista il primo cittadino ha tracciato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
