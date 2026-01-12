Decisioni da donna 2 anni dopo | la nuova commedia della Compagnia Sulreale ad Ariano Irpino

 La Compagnia Sulreale presenta il terzo spettacolo della sua nona stagione teatrale 20252026: “Decisioni da donna 2 anni dopo”, una commedia che indaga con ironia e profondità il mondo femminile contemporaneo.In scena sabato 17 gennaio alle 19:30 e domenica 18 gennaio alle 18:30 all’Auditorium. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Decisioni da donna 2 anni dopo: la nuova commedia della Compagnia Sulreale ad Ariano Irpino

