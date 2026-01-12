Decaro avanti tutta per il ' tubone' | la condotta porterà 60 milioni di m3 di acqua in Puglia

Il presidente della regione Puglia, Antonio Decaro, ha partecipato a un incontro tecnico con la Struttura del Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti sulla scarsità idrica. L’obiettivo è portare avanti il progetto del ‘tubone’, una condotta che trasporterà circa 60 milioni di metri cubi di acqua in Puglia. Questo intervento rappresenta una misura strategica per affrontare le criticità idriche della regione.

Questo pomeriggio il presidente della regione Puglia, Antonio Decaro, ha partecipato all’incontro tecnico convocato dalla Struttura del Commissario Straordinario Nazionale per gli Interventi Urgenti Connessi alla Scarsità Idrica (Presidenza Consiglio dei Ministri) per condividere i prossimi passi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

