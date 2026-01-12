Decaro avanti tutta per il ' tubone' | la condotta porterà 60 milioni di m3 di acqua in Puglia
Il presidente della regione Puglia, Antonio Decaro, ha partecipato a un incontro tecnico con la Struttura del Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti sulla scarsità idrica. L’obiettivo è portare avanti il progetto del ‘tubone’, una condotta che trasporterà circa 60 milioni di metri cubi di acqua in Puglia. Questo intervento rappresenta una misura strategica per affrontare le criticità idriche della regione.
Questo pomeriggio il presidente della regione Puglia, Antonio Decaro, ha partecipato all’incontro tecnico convocato dalla Struttura del Commissario Straordinario Nazionale per gli Interventi Urgenti Connessi alla Scarsità Idrica (Presidenza Consiglio dei Ministri) per condividere i prossimi passi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Acqua dal Molise, il 'tubone' del Liscione si farà: il sottosegretario La Pietra annuncia investimento da 130 milioni
Leggi anche: Sondaggi Puglia, Decaro avanti di 30 punti. Il Pd sopra FdI
Decaro avanti tutta per il 'tubone': la condotta porterà 60 milioni di m3 di acqua in Puglia - L’obiettivo è individuare il soggetto attuatore, che potrà essere la società pubblica statale ... foggiatoday.it
All’indomani della proclamazione a nuovo presidente della Regione di Antonio Decaro, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Michele Emiliano investito del ruolo di assessore alle Crisi industriali che, in Puglia, è sinonimo di Ilva. Un’ipotesi che - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.