De Paola esclude Allegri dai top | Non è più un allenatore d’élite

Paolo De Paola, durante una trasmissione di Sportitalia, ha espresso una valutazione critica su Massimiliano Allegri, escludendolo dalla categoria degli allenatori d’élite nel calcio italiano. La sua analisi si basa su una riflessione obiettiva sulle prestazioni recenti e sulla posizione attuale di Allegri nel panorama calcistico nazionale. Questa opinione contribuisce a un dibattito aperto sulla percezione e sulla valutazione delle figure tecniche di alto livello nel calcio italiano.

Dagli studi di Sportitalia arriva una presa di posizione netta di Paolo De Paola, che nella sua personale gerarchia dei tecnici italiani esclude Massimiliano Allegri dalla fascia d’élite. “La distinzione è chiara – ha spiegato –. Ci sono allenatori di una categoria superiore: Antonio Conte, Gian Piero Gasperini, e ci aggiungo Luciano Spalletti. Allegri non lo metto lì”. Un giudizio che arriva nel momento cruciale della stagione e che punta dritto al presente, non al palmarès. De Paola affonda il colpo sul piano tecnico: “L’Allegri dei cinque scudetti è un’altra storia. Quello di oggi è fermo da quattro o cinque anni. 🔗 Leggi su Milanzone.it

