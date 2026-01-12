Kevin De Bruyne ha aggiornato sulle sue condizioni, sottolineando che il percorso di riabilitazione procede positivamente. Con un controllo programmato per oggi, il calciatore spera di poter riprendere l’attività al più presto. La sua determinazione e il buon andamento dei programmi di recupero sono segnali incoraggianti per il suo ritorno in campo. Restano da seguire gli sviluppi delle prossime valutazioni mediche.

Tempo di lettura: 2 minuti “La mia riabilitazione sta andando molto bene, oggi avrò un altro controllo. Spero di iniziare a correre presto. Sto facendo progressi, quindi sono molto positivo”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne in un evento parlando al giornale Hln a margine della cerimonia annuale della Scarpa d’Oro belga che ha celebrato il suo ingresso nella Hall of Fame del calcio nazionale. L’ex stella del Manchester City ha giocato 11 partite nel Napoli in questa stagione prima di infortunarsi nel match contro l’Inter all’andata, dopo aver segnato su rigore il gol del vantaggio azzurro verso il successo per 3-1 a fine gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Bruyne: “Riabilitazione va bene, spero di correre presto”

Leggi anche: De Bruyne: «La riabilitazione sta andando molto bene, spero di riprendere presto a correre»

Leggi anche: Napoli, De Bruyne sul suo recupero fisico: "Sta andando molto bene. Spero di poter iniziare a correre presto"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

De Bruyne nella Hall of Fame del Belgio: “Presto tornerò a correre, sto bene a Napoli”; #Barillà punta il dito su #Conte: «Le polemiche sono state innescate da frecciate chiare e non da cattive interpretazioni» Su La Stampa scrive delle polemiche tra Napoli e #Inter in vista della super sfida di domenica prossima ilnapolista.it/2026/01/barilla-punta; Marchetti lascia il video. Si gira verso il terreno di gioco. Lo raggiunge lentamente con fatica evidente. Avanza come un automa. Ha sul viso un’espressione sorpresa, stupita. E sgomenta. Nello Mascia; Recupero Lukaku-De Bruyne, il mercato di gennaio del Napoli è nelle mani delle loro cartelle cliniche.

De Bruyne: 'Riabilitazione va bene, spero di correre presto' - "La mia riabilitazione sta andando molto bene, oggi avrò un altro controllo. ansa.it