Kevin De Bruyne ha aggiornato sui suoi progressi, confermando che il recupero procede bene. Il centrocampista belga si concentra sulla riabilitazione con l’obiettivo di tornare in campo in vista del Mondiale. Le sue parole offrono speranza ai tifosi e indicano un percorso positivo verso il completo recupero. Restano da seguire gli sviluppi nei prossimi giorni, mentre la nazionale attende con fiducia il suo rientro.

"> Kevin De Bruyne è tornato a parlare pubblicamente dal Belgio. Il centrocampista del Napoli, presente alla cerimonia della Scarpa d’Oro nazionale, è intervenuto davanti ai media esteri soffermandosi sul proprio stato fisico, sul recupero dall’operazione e sui prossimi obiettivi con la Nazionale. «È un po’ strano ricevere un premio quando sono ancora in attività, ma è comunque speciale essere tra i grandi nomi del calcio belga ed essere, in un certo senso, un esempio», ha spiegato De Bruyne parlando ai giornalisti. Il belga ha raccontato di aver seguito più da vicino il campionato nazionale negli ultimi mesi, anche grazie alla sua permanenza in Belgio, citando il buon rendimento dell’Union e l’emergere di alcuni giovani interessanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Bruyne parla in Belgio: recupero procede, obiettivo Mondiale

Leggi anche: Il recupero procede bene, De Bruyne sempre più vicino al rientro

Leggi anche: De Bruyne si opera in Belgio per la rottura del bicipite femorale destro, tegola Napoli: i tempi i recupero

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

De Bruyne, dal Belgio arriva una gradita notizia sul centrocampista del Napoli; Kevin de Bruyne e la tentazione saudita: il Napoli lascerà libero il belga a gennaio?; De Bruyne torna a Napoli, tempi di recupero ancora lunghi: spunta l'ipotesi di addio verso l'Arabia Saudita; Dall'infortunio all'addio: De Bruyne potrebbe lasciare Napoli già a gennaio.

De Bruyne parla in Belgio: recupero procede, obiettivo Mondiale - Il centrocampista del Napoli, presente alla cerimonia della Scarpa d’Oro nazionale, è intervenuto davanti ai media esteri soffermandosi ... napolipiu.com