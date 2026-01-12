Davide Ancelotti è stato in lizza per sostituire Rosenior allo Strasburgo L’Equipe

Davide Ancelotti è stato accostato alla panchina dello Strasburgo in sostituzione di Rosenior, secondo quanto riportato da L’Équipe. Recentemente, Ancelotti è stato anche preso in considerazione per il ruolo di allenatore del Chelsea, dopo l’esordio di Rosenior in FA Cup contro il Charlton. Questi movimenti nel calcio internazionale evidenziano l’interesse per il suo profilo come possibile nuovo allenatore in Europa.

C’è stato anche Davide Ancelotti in lizza per sostituire Liam Rosenior diventato nuovo allenatore del Chelsea (ieri ha esordito in FA Cup contro il Charlton squadra di seconda divisione inglese, la nostra Serie B, dove peraltro è penultimo in classifica). Scrive L’Equipe che Davide Ancelotti è stato preso in considerazione dallo Strasburgo che è un club satellite del Chelsea ( hanno la stessa proprietà e per questo ci sono state polemiche in Francia, visto che lo Strasburgo è stato trattato come una dependance dei Blues ). Scrive il quotidiano sportivo francese: Alla ricerca con urgenza di un allenatore dopo la partenza di Liam Rosenior per il Chelsea, lo Strasburgo ha ricevuto numerosi input. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

