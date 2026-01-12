David a Sky | Grande occasione per la classifica L’abbraccio col Sassuolo è stato bello mi ha fatto piacere
Jonathan David, attaccante della Juventus, ha commentato l’importanza della partita contro la Cremonese, sottolineando come ogni incontro rappresenti un’opportunità per migliorare la classifica. Ha anche condiviso un pensiero sul suo abbraccio con il Sassuolo, definendolo un momento significativo. Le sue parole, rilasciate a Sky Sport, offrono uno sguardo autentico sulla sua motivazione e sull’approccio alla prossima sfida di campionato.
Jonathan David, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di campionato con la Cremonese. Le sue parole. Jonathan David ha parlato a Sky prima di Juve Cremonese. Le sue dichiarazioni. OCCASIONE PER LA CLASSIFICA – « Sì, è sempre una grande opportunità, soprattutto stasera, per guadagnare punti sulle dirette rivali ». ABBRACCIO COL SASSUOLO – « E’ stata una bella cosa, una bella dimostrazione di un gruppo unito, sicuramente mi ha fatto piacere ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
