David a Sky | Grande occasione per la classifica L’abbraccio col Sassuolo è stato bello mi ha fatto piacere

Jonathan David, attaccante della Juventus, ha commentato l’importanza della partita contro la Cremonese, sottolineando come ogni incontro rappresenti un’opportunità per migliorare la classifica. Ha anche condiviso un pensiero sul suo abbraccio con il Sassuolo, definendolo un momento significativo. Le sue parole, rilasciate a Sky Sport, offrono uno sguardo autentico sulla sua motivazione e sull’approccio alla prossima sfida di campionato.

