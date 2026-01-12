Davanti al Righi in ricordo di Giovanni Tamburi | Eri unico proteggici da lassù

Davanti al Righi, in ricordo di Giovanni Tamburi, si sono riuniti amici e familiari per onorare la sua memoria. Un uomo che, con il suo sorriso e il carattere unico, ha lasciato un segno speciale nelle persone che lo conoscevano. La sua presenza rimane viva nei ricordi di chi lo ha incontrato, e il desiderio di protezione e affetto continua a guidare chi gli è stato vicino.

Bologna, 12 gennaio 2025 – " Ci affideremo sempre a te", perchè tu, Giovanni Tamburi, eri "un ragazzo unico, imparagonabile", "dalla battuta sempre pronta, con quel sorriso contagioso e i tuoi bellissimi occhi color ghiaccio". L'ingresso del liceo Righi è stracolmo di gente. Sono tutti lì per ricordare il 16enne morto nel rogo dentro Le Constellation, locale di Crans- Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. Ci sono i suoi amici più stretti. I compagni di classe, la 3ªP, gli altri studenti dell'istituto. E poi i professori, i genitori di alunni, anche di altre scuole, sua sorella Valentina, suo fratello Riccardo.

Giovanni Tamburi, nel liceo scientifico in cui studiava la vittima bolognese di Crans-Montana: «Un nostro figlio, il Righi ci sarà. Aiuto psicologico per i compagni e una ... - Il presidente del consiglio d’Istituto del liceo scientifico Righi, Cosmo Damiano Modugno, ricorda Giovanni Tamburi, morto nella strage di Crans- corrieredibologna.corriere.it

Le notizie dei funerali della vittima di Crans-Montana, Giovanni Tamburi - Nella Cattedrale di San Pietro l'ultimo saluto al 16enne studente del liceo Righi: proclamato il lutto cittadino. corrieredibologna.corriere.it

“Sarebbe impossibile trovare una foto di lui senza sorriso, perché sorrideva sempre.” Bologna si ferma per l’ultimo saluto a Giovanni Tamburi, il 16enne del liceo Righi scomparso nella tragedia di Crans-Montana. Le parole di mamma Carla, davanti a una facebook

