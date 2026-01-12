Dante parla la lingua della sua terra | la Divina Commedia diventa un podcast in dialetto romagnolo

La Divina Commedia, capolavoro di Dante, si trasforma in un podcast in dialetto romagnolo, offrendo un'interpretazione autentica e vicina alla tradizione locale. Un modo nuovo per riscoprire le parole immortali del poeta, ascoltate nella lingua della sua terra. Un progetto che unisce cultura, musica e identità, rendendo accessibile e vivo il grande poema attraverso la voce del dialetto romagnolo.

La Divina Commedia come non l’avete mai ascoltata: parole immortali che incontrano il suono vivo del dialetto romagnolo. Il Comune di Russi ha di recente pubblicato su Spotify il podcast in tre audio-puntate in dialetto romagnolo dedicato alla Divina Commedia, un viaggio tra poesia, storia e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Oltre 700 cantori per leggere Dante e la sua Divina Commedia Leggi anche: Dante riletto in lecchese: presentata “La Divina Cumedia, l’infernu” in dialetto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pistoia capitale del libro. Un’apertura da tutto esaurito. Standing ovation per Cazzullo; Pistoia capitale del Libro. La Toscana patria morale; Pistoia capitale del libro 2026: inaugurazione con la lectio di Aldo Cazzullo. Re Carlo parla in italiano alla Camera: «Spero di non rovinare la lingua di Dante» - «Spero di non aver rovinato così tanto la lingua di Dante da non essere più invitato in Italia», ha detto il ... video.corriere.it Il Giornale di Vicenza parla di noi con la Presentazione del big match di stasera alle 20.45 al Pala Dante contro l'FC Porto per la Wse Champions League Corri in edicola per la versione cartacea del giornale - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.