Dante parla la lingua della sua terra | la Divina Commedia diventa un podcast in dialetto romagnolo

12 gen 2026

La Divina Commedia, capolavoro di Dante, si trasforma in un podcast in dialetto romagnolo, offrendo un'interpretazione autentica e vicina alla tradizione locale. Un modo nuovo per riscoprire le parole immortali del poeta, ascoltate nella lingua della sua terra. Un progetto che unisce cultura, musica e identità, rendendo accessibile e vivo il grande poema attraverso la voce del dialetto romagnolo.

La Divina Commedia come non l’avete mai ascoltata: parole immortali che incontrano il suono vivo del dialetto romagnolo. Il Comune di Russi ha di recente pubblicato su Spotify il podcast in tre audio-puntate in dialetto romagnolo dedicato alla Divina Commedia, un viaggio tra poesia, storia e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

