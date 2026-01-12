Daniele Martignetti nuovo amministratore delegato di Gabetti Agency

Gabetti Agency, la divisione di Advisory & Transactions del Gruppo Gabetti, annuncia l’ingresso di Daniele Martignetti come nuovo amministratore delegato. Questa nomina segna l’avvio di un piano di rilancio e riposizionamento strategico, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della consulenza immobiliare all’interno delle attività del Gruppo. Martignetti guiderà le iniziative volte a consolidare la posizione di Gabetti Agency nel mercato.

Gabetti Agency – la società di Advisory & Transactions del Gruppo Gabetti – dà il via a un importante piano di rilancio e di riposizionamento con l’ingresso di Daniele Martignetti come nuovo amministratore delegato, con l’obiettivo di riportare al centro delle strategie di sviluppo del Gruppo il mondo della consulenza immobiliare. Daniele Martignetti arriva da una lunga esperienza nel Real Estate che lo ha visto protagonista in diverse realtà del settore. Il suo percorso inizia in Pirelli RE, dove tra l’altro ha seguito lo sviluppo in Germania, per poi ricoprire ruoli sempre più rilevanti in società internazionali come Savills Investment Management, Jones Lang Lasalle e BNP Paribas Real Estate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

