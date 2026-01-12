Dalle indagini sull' omicidio Tarantino alla nomina a questore di Bari Gargano | Orgoglioso di tornare a lavorare qui
Dalle indagini sull’omicidio Tarantino alla nomina a questore di Bari, Gargano torna nella città in cui ha lavorato in passato. Dopo aver lasciato il suo ruolo di capo della Squadra mobile nel 2018, ora assume questa nuova responsabilità. La sua esperienza e conoscenza del territorio rappresentano un importante punto di riferimento per la sicurezza locale. Gargano esprime soddisfazione per questa nuova fase della sua carriera e il suo impegno per Bari.
Si era congedato da Bari nel 2018, lasciando il suo incarico di capo della Squadra mobile dopo la promozione a dirigente superiore. A otto anni di distanza, Annino Gargano torna nel capoluogo pugliese da questore. "Un ritorno a casa", lo ha definito lo stesso Gargano incontrando questa mattina la. 🔗 Leggi su Baritoday.it
