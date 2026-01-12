dalla sua storia nobile al ritorno sulle passerelle la mantella si riafferma come alternativa sofisticata al cappotto a patto di saperla abbinare

La mantella, con la sua storia ricca e raffinata, sta tornando come una valida alternativa al cappotto, offrendo eleganza senza eccessi. Per anni è stata associata a un’epoca passata, relegata ai ricordi di stile d’altri tempi. Ora, grazie a un approccio sobrio e curato negli abbinamenti, si reinventa come un pezzo versatile e di classe, capace di valorizzare ogni look con discrezione e raffinatezza.

P er anni relegata all’immaginario di un’eleganza d’altri tempi, la mantella sembrava destinata a restare sospesa tra archivi e guardaroba di famiglia. E invece, nell’Inverno 2026, è tornata a farsi notare, complice una nuova lettura stilistica che l’ha riportata al centro degli outfit contemporanei. Non solo nelle collezioni delle maison più storiche, ma anche tra i brand più giovani, che l’hanno riscoperta come capo versatile e sorprendentemente attuale. Come abbinare la gonna a campana e valorizzare la silhouette con outfit eleganti e moderni X Così, che riaffiori da un vecchio armadio o che venga acquistata oggi per la prima volta, il merito (o la colpa) è delle passerelle e soprattutto di come la mantella viene reinterpretata e abbinata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

