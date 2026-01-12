Dalla cattura alla liberazione tutte le tappe della prigionia di Alberto Trentini

12 gen 2026

Scopri le fasi della prigionia di Alberto Trentini, cooperante veneziano. Dalla sua cattura alla difficile attesa della liberazione, vengono analizzati i motivi del suo fermo e le azioni della famiglia per ottenere il suo rilascio. Un resoconto preciso e obiettivo che offre una panoramica completa di un episodio complesso, evidenziando il contesto e gli sforzi sostenuti durante questo periodo.

Perché il cooperante veneziano è stato fermato, e cosa ha fatto la sua famiglia in questo tempo per cercare di liberarlo. Digiuni, manifestazioni, appelli e striscioni dal Lido a Roma, fino alla notizia della scarcerazione: . 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

