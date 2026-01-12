Dalla cattura alla liberazione tutte le tappe della prigionia di Alberto Trentini

Scopri le fasi della prigionia di Alberto Trentini, cooperante veneziano. Dalla sua cattura alla difficile attesa della liberazione, vengono analizzati i motivi del suo fermo e le azioni della famiglia per ottenere il suo rilascio. Un resoconto preciso e obiettivo che offre una panoramica completa di un episodio complesso, evidenziando il contesto e gli sforzi sostenuti durante questo periodo.

Perché il cooperante veneziano è stato fermato, e cosa ha fatto la sua famiglia in questo tempo per cercare di liberarlo. Digiuni, manifestazioni, appelli e striscioni dal Lido a Roma, fino alla notizia della scarcerazione. La liberazione di Alberto Trentini è un'ottima notizia. Arrestato dal regime di Maduro (in cui sostegno la sinistra manifesta in Italia) è stato liberato grazie all'azione diplomatica del governo Meloni e alla cattura di Maduro ordinata da Trump. Questi sono i fatti. Giorgia Meloni ha detto di essere "fiduciosa" sulla liberazione di Alberto Trentini. Il cooperante italiano è in carcere a Caracas da oltre 400 giorni, senza un'accusa a suo carico. L'Italia, dopo la cattura di Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti e il cambio di governo.

