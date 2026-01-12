Dal velluto nero Chanel di Selena Gomez ai corsetti dark di Jenna Ortega i migliori outfit all black che hanno dominato il red carpet di Los Angeles

I Golden Globe 2026 hanno confermato il fascino dell’eleganza sobria e senza tempo, con outfit all black scelti dalle star del cinema. Tra velluti, corsetti e dettagli sartoriali, le creazioni hanno sottolineato la raffinatezza e l’attenzione ai dettagli, riflettendo un’evoluzione stilistica che valorizza la classe e il gusto discreto. Un’occasione per apprezzare capolavori di moda pensati per distinguersi con sobria eleganza sul red carpet.

I Golden Globe 2026 hanno illuminato il Beverly Hilton celebrando il fascino senza tempo del glamour hollywoodiano: silhouette decise, pioggia di diamanti e capolavori sartoriali realizzati su misura, frutto di ore di lavoro minuzioso (come l’abito Chanel di Selena Gomez, che ha richiesto ben 323 ore). Un vero inno alla slow fashion, fatta di capi unici e artigianali, dove ogni dettaglio racconta dedizione e maestria. Sul red carpet di Los Angeles, il nero si conferma il colore dell’eleganza assoluta: scultoreo, teatrale, sensuale e audace, capace di trasformarsi in una dichiarazione di stile potente e multiforme. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal velluto nero Chanel di Selena Gomez ai corsetti dark di Jenna Ortega, i migliori outfit all black che hanno dominato il red carpet di Los Angeles Leggi anche: Sorpresa a Los Angeles: sul red carpet spunta Bruce Springsteen Leggi anche: Festa del Cinema di Roma 2025: dress code total black. Sull'ottavo red carpet domina il nero, e vince chi osa il giallo. Tutti i voti ai look La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La notte dei Golden Globe si illumina di nero: elegante, scultoreo e teatrale; Golden Globe Awards 2026: Jennifer Lopez, Selena Gomez e Jennifer Lawrence abbagliano sul tappeto rosso; Golden Globes 2026: quando il Red Carpet diventa Cinema. Keira Knightley in velluto nero da Chanel è la quintessenza dello chic parigino - Ma alla sfilata di Chanel Haute Couture nessuno può dire di no, men che meno quando si è ambassador della maison. vogue.it Gracie Abrams ai Grammy 2025 con l'abito da sposa Chanel in chiffon diafano e chic e nastrino in velluto nero - Gracie Abrams ai Grammy 2025 incanta con un abito da sposa Chanel, mentre la maison attende Matthieu Blazy, nuovo direttore creativo Nell'intervallo tra la partenza di Virginie Viard e l'inizio del ... vogue.it ...quando una delle nostre spille (di velluto nero e perline oro) diventa il dettaglio definitivo della creazione di una nostra bravissima cliente Maria Letizia Pasquinelli... e sembra fatta veramente apposta per questa borsa! Non sembra anche a voi Vi aspettia - facebook.com facebook

