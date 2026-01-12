Dal Ministero 7 euro rimborsati su una spesa di oltre 11mila | a Cellamare il paradosso dei contributi per l' assistenza ai minori

In un caso recente a Cellamare, il Ministero ha rimborsato circa 7 euro su una spesa superiore a 11.000 euro per l’assistenza a minori in difficoltà. Questa discrepanza evidenzia il paradosso dei contributi pubblici, spesso insufficienti rispetto ai costi reali affrontati da chi si prende cura dei giovani in situazioni complesse. Un esempio che solleva interrogativi sulla reale efficacia delle misure di sostegno.

Un rimborso di poco superiore agli 8 euro, quando per le spese richieste per supportare alcuni minorenni salvati da situazioni familiari difficile era di oltre 11mila. Una storia paradossale che arriva da Cellamare, in provincia di Bari. E a raccontarla è proprio il sindaco, Gianluca Vurchio.

