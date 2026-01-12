Dal marmo al vino nasce il termoarredo green che profuma di vendemmia

UbriAAco, il primo termoarredo realizzato con scarti di marmo e vinacce, nasce dall’innovazione dell’economia circolare e del design sensoriale. Progetto di Maarmo, impresa tra Treviso e Pordenone, finalista a riconoscimenti di settore, combina sostenibilità e funzionalità. Questa soluzione unica porta in casa l’atmosfera della vendemmia, offrendo un’esperienza sensoriale e un elemento di arredo eco-friendly, nel rispetto dell’ambiente e del design contemporaneo.

Scarti di marmo e vinacce? Impossibile ma vero grazie all'economia circolare e al design sensoriale. È infatti da questo incontro inedito che nasce UbriAAco, il primo “termoarredo da bere”, progetto firmato Maarmo, impresa innovativa attiva tra Treviso e Pordenone, appena nominata finalista ai. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

