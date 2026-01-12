Dal golfo di Napoli a quello di Palma di Maiorca | ecco la nuova rotta
Wizz Air amplia la propria rete di collegamenti dall'aeroporto di Napoli-Capodichino con una nuova rotta verso Palma di Maiorca. Questa novità offre ai passeggeri italiani un’opportunità di viaggio in più, rafforzando i collegamenti tra il Golfo di Napoli e le isole baleari. L’espansione si inserisce nell’obiettivo della compagnia di migliorare l’offerta e facilitare i collegamenti tra le principali destinazioni mediterranee.
Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, annuncia l’espansione del proprio network dall’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino con la nuova rotta verso Palma di Maiorca.Il nuovo collegamento unirà il meraviglioso capoluogo campano a una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Scherma, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di fioretto a Palma di Maiorca
Leggi anche: Scherma, Favaretto trionfa subito a Palma di Maiorca
TRASPORTI - Wizz Air annuncia la nuova rotta Napoli Capodichino - Palma di Maiorca.
TRASPORTI - Wizz Air annuncia la nuova rotta Napoli - Palma di Maiorca - Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, annuncia l’espansione del proprio network dall’Aeroporto Internazionale di Napoli- napolimagazine.com
#Copertina #Costieranews #Cronaca Ricerche di surfista scomparso nel Golfo di Napoli - facebook.com facebook
Ricerche sospese nel Golfo di Napoli dopo la segnalazione di un uomo in mare. Al momento nessuna persona scomparsa nè mayday #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.