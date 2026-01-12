Dal golfo di Napoli a quello di Palma di Maiorca | ecco la nuova rotta

Da napolitoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Wizz Air amplia la propria rete di collegamenti dall'aeroporto di Napoli-Capodichino con una nuova rotta verso Palma di Maiorca. Questa novità offre ai passeggeri italiani un’opportunità di viaggio in più, rafforzando i collegamenti tra il Golfo di Napoli e le isole baleari. L’espansione si inserisce nell’obiettivo della compagnia di migliorare l’offerta e facilitare i collegamenti tra le principali destinazioni mediterranee.

Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, annuncia l’espansione del proprio network dall’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino con la nuova rotta verso Palma di Maiorca.Il nuovo collegamento unirà il meraviglioso capoluogo campano a una. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Scherma, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di fioretto a Palma di Maiorca

Leggi anche: Scherma, Favaretto trionfa subito a Palma di Maiorca

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

TRASPORTI - Wizz Air annuncia la nuova rotta Napoli Capodichino - Palma di Maiorca.

golfo napoli palma maiorcaTRASPORTI - Wizz Air annuncia la nuova rotta Napoli - Palma di Maiorca - Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, annuncia l’espansione del proprio network dall’Aeroporto Internazionale di Napoli- napolimagazine.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.