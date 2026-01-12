dal 26 gennaio su sky arriva la serie comedy hollywoodiana the paper con sabrina impacciatore star la video intervista su amicait

(askanews) – Apprezzata negli Stati Uniti e già rinnovata per una seconda stagione, dal 26 gennaio arriva su Sky e in streaming su NOW The Paper, serie comedy dai creatori di The Office, di cui è una sorta di spin-off per lo stile mockumentary, l’irriverenza, alcuni personaggi e i rimandi, ma questa volta racconta il mondo del giornalismo: la redazione di un quotidiano locale in crisi, il Toledo Truth Teller, in cui spicca Sabrina Impacciatore in un ruolo che le calza a pannello, quello di Esmeralda Grand. GUARDA LE FOTO Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e gli altri italiani di successo a Hollywood. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 26 gennaio su Sky arriva la serie comedy hollywoodiana "The Paper" con Sabrina Impacciatore star.

