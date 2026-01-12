Dal 26 gennaio, su Sky e NOW, torna Sabrina Impacciatore in

( a skanews) – Apprezzata negli Stati Uniti e già rinnovata per una seconda stagione, dal 26 gennaio arriva su Sky e in streaming su NOW The Paper, serie comedy dai creatori di The Office, di cui è una sorta di spin-off per lo stile mockumentary, l’irriverenza, alcuni personaggi e i rimandi, ma questa volta racconta il mondo del giornalismo: la redazione di un quotidiano locale in crisi, il Toledo Truth Teller, in cui spicca Sabrina Impacciatore in un ruolo che le calza a pennello, quello di Esmeralda Grand. “The White Lotus 2”: attori, personaggi, Sabrina Impacciatore e Jennifer Coolidge. guarda le foto È la caporedattrice ad interim che cerca di sabotare un nuovo caporedattore ( Domhnall Gleeson ) interessato a fare vero giornalismo, anziché articoli «acchiappa-click». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 26 gennaio l'attrice italiana torna sullo schermo con l'atteso spin-off di "The Office"

