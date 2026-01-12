D’Agostino e il girone di ritorno | Possiamo fare meglio

D’Agostino analizza il girone di ritorno: “Possiamo fare meglio”. Durante la serata a Lioni, in occasione della proiezione del film Amarsi Ancora, si è riflettuto sull’andamento della stagione e sulle possibilità di miglioramento. Un momento di confronto e analisi, volto a individuare le aree di crescita per raggiungere risultati più soddisfacenti nel proseguo del campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Una serata intensa e simbolica quella vissuta a Lioni, in occasione della proiezione del film Amarsi Ancora. Un evento che ha fatto da cornice ideale all'intervento del presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, chiamato a fare il punto non solo sull'andamento sportivo, ma anche sulle prospettive strutturali del club. Sul piano sportivo, il numero uno biancoverde ha confermato la soddisfazione per il cammino compiuto: "Il girone di andata è andato secondo i programmi iniziali. Non possiamo lamentarci, la squadra ha risposto bene e questo ci dà fiducia per il futuro".

