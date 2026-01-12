Dagli spogliatoi, si valutano le condizioni di Zanon e Imperiale in vista della prossima partita. La Carrarese, dopo la domenica di riposo, riprenderà gli allenamenti oggi, preparandosi alla trasferta di sabato ad Avellino. La squadra si concentra sulla fase di recupero e sulla preparazione in vista di un impegno importante nel campionato.

Domenica di riposo per la Carrarese che oggi inizierà la settimana di preparazione alla trasferta di sabato ad Avellino. Alla ripresa andranno valutate le condizioni di Marco Imperiale, sempre fermo la botta al ginocchio rimediata in allenamento prima della gara col Mantova. Da capire anche le condizioni di Simone Zanon rimasto in tribuna per i postumi dell’influenza ed un affaticamento. Cicconi, invece, è partito dalla panchina per una scelta tecnica. "Io ho due giocatori per ruolo – ha ricordato Antonio Calabro in sala stampa – e a seconda di come li vedo in settimana faccio le scelte. Nell’arco dei 100 minuti sono fondamentali i giocatori che partono come lo sono quelli che entrano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dagli spogliatoi. Da valutare le condizioni di Zanon e Imperiale

Leggi anche: Infortunati Juve, Spalletti pensa già allo Sporting: Yildiz verso il rientro da titolare, da valutare le condizioni di Kelly. Gli aggiornamenti

Leggi anche: Akinsanmiro Pisa, le condizioni del centrocampista sono da valutare dopo l’infortunio contro la Cremonese: le ultime

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dagli spogliatoi. Da valutare le condizioni di Zanon e Imperiale - Domenica di riposo per la Carrarese che oggi inizierà la settimana di preparazione alla trasferta di sabato ad ... sport.quotidiano.net